Reacciones tras el debut de la nueva teleserie “Tranquilo papá”

Este lunes debutó la nueva apuesta dramática de Mega, “Tranquilo papá”, que se transformó en la sucesora de “Ámbar”, y que ya promete ser una de las favoritas de los televidentes. Así lo demostró con el rating obtenido, donde esta comedia familiar obtuvo un peak de 29 unidades y promedió 27,9 puntos.

La historia se centra en Domingo Aldunate (Francisco Melo), un hombre que tiene grandes ingresos económicos pero que vive agobiado al ser utilizado por su círculo más cercano sólo con el fin de que él les de dinero. Su esposa María Josefa “Pepa” (Francisca Imboden) y sus tres hijos —Raimundo (Francisco Reyes), Fernanda (Nicole Block) y Santiago (Augusto Schuster)— pasan pidiéndole dinero, exigiéndole y dependiendo económicamente de él.

Revisa: Nicole Block reveló que su personaje en “Tranquilo papá” se inspiró en joven de la farándula chilena

El pequeño detalle es que justo ese mismo día, Domingo estaba de cumpleaños y nadie en su familia lo recordó. Por lo mismo, se cansó de la superficialidad y los enfrentó: “Son unos zánganos. Unos chupa sangre (…) ¿Ustedes creen que yo cago plata? (…) Me cansé de ser el papito buena onda (…) Querida familia, la beca Domingo Aldunate se acabó”. Así, decide bloquear todas las tarjetas de crédito.

El guión está a cargo de Rodrigo Bastidas, quien anteriormente trabajó en los textos para “Pituca sin lucas” (2014) y “Pobre gallo” (2016).

Acá algunas de las reacciones que se tomaron las redes sociales. Y tú, ¿viste “Tranquilo papá”?

Me gustó #tranquiloPapa, me reí harto, yo no vi Pobre gallo ni Pituca sin lucas así que no se me hace repetida la trama 😆

— Catalina ϟ (@Catta___) April 11, 2017