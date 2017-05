Chayanne llegó con todo. Así lo hemos visto en las últimas semanas tras lanzar “Qué me has hecho”, el primer single de su nuevo disco cuyo nombre aún no se ha revelado.

Pero si creíamos que el puertorriqueño nos dejaría solo con la colaboración que realizó junto al reggaetonero Wisin, ¡estábamos equivocados! Y es que Chayanne reveló a través de sus redes sociales que ya está grabando las primeras escenas de su video oficial. ¡Qué emoción!

Te dejamos con las primeras imágenes de las grabaciones que ha compartido el talentoso artista a través de su cuenta de Instagram:

.

.

.

Nuevo disco

Cabe recordar que este nuevo trabajo será su disco número 16 y el último álbum publicado fue “En todo estaré”, en 2014.

Aún no se confirma cuándo saldrá el video oficial de “Qué me has hecho”, pero mientras estamos a la espera de ese momento, te dejamos con el video lyric que estrenó hace unas semanas.