¡Protagonistas de “Strangers Things” confirman su relación fuera de la pantalla!

Los rumores sobre la posible relación entre 2 de los protagonistas de “Strangers Things” nacieron frente a la pantalla y ahora por fin se confirma fuera de los sets de grabación.

Porque los actores Natalia Dyer y Charlie Heaton, dos de los protagonistas de la serie “Stranger Things” fueron fotografiados paseando de la mano por Nueva York.

Natalia Dyer and Charlie Heaton holding hands while out on a stroll in New York #StrangerThings2 #StrangerThingshttps://t.co/nE6u1kcxsA pic.twitter.com/h8HgxwECnb

— HQCelebCorner (@HQCelebCorner) 4 de octubre de 2017