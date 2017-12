¿Por qué Pancho Saavedra será el gran ausente de Viña 2018?

Durante años Francisco Saavedra fue generalísimo de las candidatas a Reina del Festival de Viña por Canal 13, mientras que en la última edición se hizo cargo de “La movida”.

Sin embargo, este 2018 la estación no podrá contar con él para ninguna de las dos cosas.

Según declaró Pancho Saavedra al programa “Intrusos”, su ausencia en el certamen del próximo año se debe a que “tuvimos que sacrificar grabaciones de ‘Lugares que hablan’ mientras estábamos en ‘Bienvenidos’ y además ya estamos grabando la nueva temporada que se viene intensa, donde visitaremos inclusos lugares vírgenes”.

“Este año no pretendo estresar a mi equipo, por lo tanto yo no quiero ir a Viña y no voy a ir. Esa es la verdad, aunque me lo pidan, mi prioridad en este momento es “Lugares que hablan” y “Contra viendo y marea”, enfatizó el comunicador que está cerrando su mejor año en televisión.

De esta forma, Francisco Saavedra se convertirá en el gran ausente de los programas satélites del certamen festivalero.