¿Gerard Piqué participará en el nuevo video de Shakira?

La última canción de Shakira “Me enamoré” sin duda está dedicada al futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la relación que ambos mantienen, en la que ya tienen dos hijos.

Por eso, sería el propio Piqué el encargado de protagonizar el video de la canción junto a la colombiana. Y así se les pudo ver en el making off que subió la usuaria de Instragram Alba Guimera, donde se puede ver a la intérprete de “Chantaje” junto al astro del Barcelona recibiendo instrucciones mientras eran captados a lo lejos por las cámaras.

Shakira & Piqué! #meenamore #setlife #makingof #onset #gerardpique #shakira #barcelona

Todo esto sucedió mientras que la colombiana sigue apoderada de las listas de popularidad y se prepara para lanzar su nuevo disco el próximo 26 de mayo, según indica el diario “Mundo Deportivo”.

Cabe recordar que hace pocos días, Shakira realizó una entrevista para Telemundo donde reveló que se irá de gira y se llevará con ella a sus dos hijos.

“Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira“, confesó Shakira. “Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos”, señaló entre risas. Igualmente destacó lo que significa esto. “Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck (Deséame suerte)“, finalizó.