Pilar Ruiz confirmó que perdió al hijo que estaba esperando

El martes se conoció la noticia que la recordada ex chica reality Pilar Ruiz confesó que el padre de su hijo la había abandonado.

“Cuando le dije que estaba embarazada, lo tomó por sorpresa. Pero me dijo ok, vamos a un médico para que te vea. Sin embargo, cuando lo llamé la semana siguiente para saber si ya había consultado con el médico, me dijo ¿sabes qué Pilar? Estás sola en esto, yo me desligo de todo“, aseguró Pilar a El Mostrador (revisa más detalles de la entrevista acá).

Esta jueves la colombiana confirmó otra dura noticia: perdió a su hijo.

En su cuenta de Instagram, Pilar publicó las ecografías y el diagnóstico de su pérdida (aborto retenido), junto a unas palabras dedicadas a su hijo. “Mi querido hijo. Hace unos días que ya te perdí y sólo tenías 10 semanas de gestación. Es difícil poder asimilar tan complicado momento, ya que en el minuto que decidí contar de tu hermosa existencia a todas las personas que no pertenecen a mi círculo más íntimo, pero que sin duda son los responsables de hacerme sentir tan querida, acogida y me entregan su cariño día a día. Habían pasado pocos días en el que te había visualizado en la ecografía, en donde pude distinguir tu cuerpo pequeño dentro de mí, en donde se veía todo aparentemente bien y en su curso normal. Es ahí en donde tomé el valor y la confianza de compartir esta noticia”, escribió.

Además relató cómo fue el momento en que se enteró de lo que estaba pasando: “Hace unos días asistí a unos de los controles de rutina. Cuando mi ginecólogo trató de encontrar los latidos de tu corazón, me di cuenta que algo andaba mal. Su expresión facial lamentablemente lo decía todo, fueron segundos de silencio, los que para mí se convirtieron en horas de angustia. El ginecólogo trataba de calmarme diciéndome que los abortos retenidos simplemente suceden, pero yo aún no lo puedo entender, ni creer que esto me esté pasando a mí. Aún cierro mis ojos y me imagino que me voy a despertar de esta horrible pesadilla, toco mi vientre y aún pienso que sigues ahí”.

Pilar también se refirió a cómo está saliendo adelante. “Comencé a asumir, que este proceso (el embarazo) lo tendría que vivir sola, pero la idea no era tan mala, todo lo contrario, me hacía mucha ilusión tener para siempre a un compañero de vida incondicional a mi lado, te imaginaba sonriendo, bailando, tomándote en mis brazos, saltando lleno de energía, vitalidad y alegría, aunque me sacaras canas verdes, sin embargo me he quedado con este inmenso dolor. Estos días de verano han sido sombríos y oscuros, pero gracias a mi familia y amigos que me han llenado de amor y esperanza, sé que saldré adelante y que en algún momento, esos sueños se pueden hacer realidad”, cerró.