Pía Guzmán habla de su embarazo a los 39 años

Toda una sorpresa fue la revelación que Pía Guzmán hizo en el diario “Las Últimas Noticias”. La recordada modelo de “Rojo, fama contra fama”, mostró por primera vez sus 5 meses de embarazo.

Según detalló en la entrevista, no fue algo planificado, pero sí tenía pensado ser madre en un futuro. De hecho, por lo mismo, había congelado sus óvulos.

Pía, que mantiene una relación con un ingeniero de 49 años, relató cómo se enteró de su embarazo. “Tenía sospechas porque sentí mucho sueño y una amiga me compró un test de embarazo. Fue tanta mi impresión cuando salió positivo que me realicé otros dos test”, detalló.

Sobre cómo ha vivido el embarazo, también contó detalles. “He estado sin antojos, pero estaba muy acostumbrada a comer cosas crudas como el sushi, las ostras y ciertos quesos que ahora tuve que quitar de mi dieta”, explicó.

Recibirá los 40 años siendo madre

La ex modelo relató que su vida está dando un giro. “También me iré a vivir con mi pareja, así que estoy en plena mudanza. Los dos dejaremos nuestros departamentos para comenzar un hogar nuevo. Estoy feliz de recibir los 40 años con una guagua”, relató al diario.

A través de su cuenta de Instagram, manifestó lo feliz que está. “Tal como se me ve, estoy feliz y agradezco a la vida esta tremenda oportunidad de ser mamá, podría escribir un tremendo texto con todo lo que se me viene y todas las sensaciones que me inundan desde que supe la noticia, pero concluiré que me siento la mujer más afortunada de comenzar la etapa más importante de mi vida, madura, libre y con el mejor compañero”, escribió junto a una foto.

¡Felicidades para ella!