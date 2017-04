Paulo Brunetti llega a Mega tras inesperada salida de Canal 13

Paulo Brunetti es uno de los galanes trasandinos más importantes de la televisión chilena y dejó Canal 13, tras 6 años, para irse al área dramática de Mega.

El actor de 43 años expresó que no le parecía interesante volver a interpretar a Gustavo Fernández, personaje de “Soltera otra vez”, con el que saltó a la fama. “Mi personaje en la segunda parte, tuvo un cierre bastante fuerte y bonito. Se habló cómo iba a volver quizás, pero hacer que regresara Gustavo no me parecía interesante”, explicó.

En conversación con “La Tercera”, Brunetti expresó que su salida fue inesperada: “Me quedaba un año de contrato (…) Tenía una opción de salida entre el 10 de diciembre al 10 de enero. Yo no pensaba utilizar esta opción, porque estaba muy bien; la utilizó el canal y ahí quedé sin contrato”, contó.

Frente a su salida expresó que la sintió abrupta y violenta, pero al pasar el tiempo dice que son situaciones que suelen ocurrir. “Los actores estamos acostumbrados”, añadió.

Ante su arribo a Mega expresó estar feliz. “Los cambios siempre son buenos, pensaba que no iba a ocurrir y ocurrió. Siempre hubo contactos y yo de alguna manera cuando vine a Chile, hace nueve años, siempre tuve una relación de amistad con Patricio González (director del área en Mega), desde que me vio en teatro. Siempre él estuvo tanteando como estaba yo en el 13″, relató.

El actor dio un adelanto sobre su participación en la próxima nocturna y dijo que será muy distinto a todo lo que ha hecho y que no será el típico galán.