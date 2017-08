Paula Bolatti responde a duras críticas por provocativa foto en Instagram

Hace un par de días, la modelo argentina Paula Bolatti, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una provocativa foto que publicó para promocionar un conocido Festival de Videojuegos.

En la foto, Bolatti se ve de espalda, en colaless y jugando frente a la televisión. La fotografía causó controversia en los comentarios, ya que diversos usuarios criticaron el hecho que hiciera notar sus atributos.

En una entrevista a Las Últimas Noticias, Paula respondió a los comentarios diciendo: “Yo propuse salir así (en colaless) porque considero que es mi mejor ángulo jajaja. Hay que aprovecharlo. Hay algunos que me discutieron que tengo que quererme más y que no es necesario que me muestre en ropa interior. Yo les digo que me quiero demasiado y que me siento muy segura de lo que tengo”.

La fotografía, que puedes ver a continuación, se la tomó su hermano y ha llegado a ser una de las más populares de sus redes sociales, sobrepasando los 50 mil me gusta.

La modelo, en este mismo post, confirmó el quiebre de su relación con Alex Consejo, pareja con la que había estado desde la salida del reality Doble Tentación.

“Ahora con esto de que se viene #Festigame2017 me hice una #gamerfanática de los #VideoJuegos, y solo quiero que llegue este próximo fin de semana para estar ahí. Que sepan que mi ex novio Alex es el culpable de esto”. Escribió Paula junto a la fotografía.