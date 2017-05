Paris Jackson recomienda no ver “13 reasons why” si se tiene depresión

La hija del rey del pop, Paris Jackson, se unió a la polémica generada por la serie de Netflix “13 reasons why”, y es que en su cuenta de Instagram se fue en picada contra el drama producido por Selena Gomez.

Jackson, quien sufrió depresión e incluso intentó quitarse la vida, decidió compartir un post donde llama a las personas que sufren o han sufrido este trastorno a no ver el programa.

“No lo vean. No vean este jodido y perturbado programa. Escuchen, he trabajado en prevención de suicidios por casi seis años, y crecí en un área que tiene una epidemia de suicidios adolescentes. Esta área es tan conocida que los escritores y productores del programa se reunieron con los principales expertos del lugar, para hablar de las formas en que los medios de comunicación contribuyen a los suicidios de los jóvenes –y luego hicieron casi todo lo que se les advirtió no hacer, incluso llegando a mostrar el suicidio en la pantalla. Muchos de los expertos con los que han hablado están molestos con la manera en que el programa se muestra a pesar de su consejo”, dice el mensaje.

“Si tienes tendencias suicidas, si tienes depresión, si quieres autolastimarte y si tienes algún trauma asociado con ello, por favor, no veas el programa. Fue manejado irresponsablemente y pone a la gente en un peligro real”, agrega.

A su vez, la modelo y futura actriz manifestó que “esta serie fue una forma increíble de transmitir el mensaje a los matones de que necesitan dejar de hacer lo que están haciendo”. “Realmente hizo un buen trabajo al mostrar cómo las palabras y acciones pueden impactar en otros seres humanos. Simplemente no puedes decir o hacer cosas a otras personas sin pensar en el efecto que tendrá en ellos”, expresó la joven de 19 años.

Así mismo añadió: “Por favor, vean la serie con precaución y tengan en cuenta que puede dejarlos en un lugar muy oscuro. Si están luchando, por favor no lo vean. Si creen que pueden hacerle frente, por favor, véanla con cuidado”, sentenció.

Recordemos que el programa ha sido muy criticado por supuestamente “romantizar el suicidio” y existe varios grupos que están llamando a los adolescentes a no verlo.