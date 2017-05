Paris Jackson asoma como candidata para interpretar a Madonna en película biográfica

A pesar de que Madonna rechazó la realización de una película biográfica relacionada a ella, Paris Jackson, hija de Michael Jackson, pareciera ser la candidata favorita para interpretarla en la cinta.

Revisa: Madonna responde en Instagram y rechaza película biográfica

“Blonde Ambition”, la película que contará la historia de la famosa artista a comienzos de los años 80′, fue rechazada por la reina del pop a través de su cuenta de Instagram hace un tiempo.

Sin embargo, según consigna “La Tercera”, una fuente muy cercana a la producción de la cinta reveló a “Daily Mirror” más detalles sobre la misma. La artista “aún no apoya el film, pero los creadores esperan poder tener a alguien que ella ame”, consigna.

“Por el momento están en conversación con Paris. Si ella está de acuerdo, será un golpe masivo para los productores, ya que Madonna es una gran fanática de Paris”, agregó.

Según la publicación, Paris Jackson no ha hablado sobre el tema, pero en marzo publicó una foto en su cuenta de Twitter donde muestra el parecido que tiene con Madonna. Este hecho vendría a demostrar la razón de por qué los productores de la película esperan la aprobación de ambas para su realización.

@Madonna some of the edits people send me get pretty wild but i'm kinda starting to dig it pic.twitter.com/H5wflVVdSa

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 18, 2017