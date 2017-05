Pampita recuerda el cumpleaños de su fallecida hija con un inédito video

Un 15 de mayo de 2006 nació Blanca, la hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012.

Este año, la menor habría cumplido 11 años y fue su madre quien quiso recordar aquel momento con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. Las imágenes fueron compartidas inicialmente por Ángeles Balbiani, la mejor amiga de la trasandina, quien compartió el video del último cumpleaños de Blanca.

Ahí, la pequeña aparece lanzando globos hacia el cielo, por lo que Balbiani recordó aquel momento con el siguiente texto: “Hacía frío, te acordás? Tu mamá se pasó el día entero ocupándose de que tu cumpleaños, al igual que vos, fuera perfecto. La recuerdo feliz, inflando globos blancos con unos tubos de Helio que había comprado especialmente, encargándose de que Bauti se portara bien en el inflable. Nos escapamos con Benja y un par de locos más al patio del Sum donde festejaban tu fiesta y tiramos los globos hacia arriba. Dios me iluminó para que perpetuara en video ese momento. Mientras los globos subían imaginabas en voz alta cuál sería su destino. Ahora lo sabés, pero te extrañamos con el alma. Y hay días en que, en especial a mamá, le dolés en el pecho y le pesás en la pisada. Quizás no te acordás, pero desde el día en que te fuiste no ha dejado de hacer frío dentro de los que tuvimos la suerte de quererte. No puedo dejar de pensar si, como los globos y las nubes, nos volveremos a encontrar. Ese día hacía frío, te acordás? Feliz Cumpleaños Blanca elegida!”.

La modelo argentina replicó el emotivo video a través de su cuenta de Instagram, el cual ya tiene más de 527 mil reproducciones y cientos de mensajes de apoyo.