Pablo Zalaquett se fue con todo en contra de Stefan Kramer

Parece que no todos quedan contentos con las notables imitaciones que realiza Stefan Kramer. Y es que recientemente Pablo Zalaquett, el ex alcalde de Santiago, confesó en un programa de televisión que, incluso, en “un momento le hubiera sacado la cresta”.

En conversación con Ana Sol Romero en “Mujer glam” del canal Vive!, afirmó que “él siente que te está haciendo un favor, lo ve como un favor para ti”. Además, consultado por si alguna vez intentó hablar sobre su molestia con el propio Kramer, dijo que “a Stefan le entra por un oído y le sale por otro, hace lo que el quiere”.

Pero eso no es todo, porque el ex edil sostuvo que las constantes imitaciones de Kramer tuvieron un costo para para su carrera política, porque “cuando te ridiculizan, pierde seriedad parte de tu gestión” y que “Kramer me dejó como que yo era una alcalde sin peso, un payaso”.