Oriana sorprende al mostrarse sin maquillaje en redes sociales

Oriana Marzoli ha sido conocida en nuestro país por la gran cantidad de conflictos que ha protagonizado en el último programa televisivo en el que ha participado en Chile, el reality “Doble tentación” de Mega.

Incluso, hasta una denuncia cayó sobre la actual panelista del programa español “Tierra de nadie”, debido al constante hostigamiento provocado sobre otra de las participantes de ese reality: Dominique Lattimore.

Es por eso que la rubia ex chica reality se ha ganado el odio de muchos de sus compañeros y televidentes, quienes demuestran su desprecio hacia ella en redes sociales.

“Me jode que ya de una me cataloguen de un ser despreciable, ¿sabes?, así tan exagerado como lo pintan. Sí me molesta, pero también aprendí a vivir con ello, tampoco es que me quite el sueño”, comentó Oriana en uno de los últimos capítulos del programa, según consigna Página 7.

Sin embargo, en los últimos días Oriana hizo noticia no por conflictos o problemas, sino por videos publicados en su cuenta de Instagram, en donde se le puede ver sin maquillaje.

Los videos fueron publicados como Instagram stories, es decir, se auto eliminaban transcurridas 24 horas, por lo que fue una cuenta de uno de sus seguidores quien rescató las imágenes.