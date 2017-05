¡Ojo! Estas son las frutas que no se deben mezclar

Todos conocemos los múltiples beneficios de las frutas,especialmente si son frescas de la temporada.

Sin embargo, debemos tener cuidado porque, aunque no lo sepas, hay frutas que no deben mezclarse, ya que se encuentran divididas en categorías y lo recomendable es no mezclar las de un grupo con otro, evitando dolencias o malestares como dolores de cabeza, nauseas o dolor de estomago.

Los grupos son los siguientes:

Neutras: palta, maní, almendra, nuez, avellana, coco, cacao.

palta, maní, almendra, nuez, avellana, coco, cacao. Dulces: durazno, ciruela, manzana, sandia, plátano, melón, uva, níspero, papaya, cereza, guayaba, higo y pera.

durazno, ciruela, manzana, sandia, plátano, melón, uva, níspero, papaya, cereza, guayaba, higo y pera. Semi-ácidas: frutillas, manzana verde, ciruela, lima, durazno, mandarina, frambuesa y mango.

frutillas, manzana verde, ciruela, lima, durazno, mandarina, frambuesa y mango. Ácidas: arándano, limón, piña, uva, maracuya, pomelo, mora, kiwi, naranja y toronja.

¿Qué no mezclar?

La naranja con la zanahoria. Eleva la acidez, producen sustancias que dañan el sistema renal.

La piña con lácteos. Es una combinación perjudicial ya que la piña contiene bromelina lo que ocasiona la intoxicación.

La papaya con el limón. Produce anemia y produce problemas con la hemoglobina.

La Guayaba con plátano: Esta combinación produce problemas de acidosis.

Consumir frutas ácidas antes del mediodía.

No combine frutas con verduras

Consumir naranja sola, preferentemente en la mañana.

Fuente: Informe21.com