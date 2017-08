Nueva polémica por “13 reasons why” tras preocupante tendencia en jóvenes

Formas de suicidios: la preocupante tendencia que impulsó la serie “13 Reasons Why” Compartir en Facebook Compartir en Twitter URL Corta: http://bit.ly/2u14kH7 El primer semestre de este año Netflix estuvo en el centro del debate, debido a su serie 13 Reasons Why, la que tenía como argumento central la trágica historia tras el suicidio de una joven llamada Hannah Baker. Y es que la historia no sólo se quedó en la popularidad que alcanzó la serie, ya que su argumento abrió una amplia discusión sobre el suicidio, en todas partes el mundo. Lee también:¿Por qué algunos aconsejan no ver la serie del momento, 13 Reasons Why? Ahora, un nuevo estudio indica que -gracias a la serie- las búsquedas de formas de suicidio aumentaron drásticamente, así como también las consultas y líneas telefónicas de atención a potenciales suicidas, y la prevención de éstos. La investigación publicada por Jama Internal Medicine no probó vínculos entre la búsqueda y la realización de atentados contra la propia vida, por lo que se estimó que las consultas fueron hechas “por curiosidad o por individuos que contemplaron intentar el suicidio”, según explicó en su editorial la revista médica. A lo anterior, se sumó el drástico aumento de búsquedas sobre suicidio, en los servidores de Google, descubriendo que a tres semanas del lanzamiento de la historia dramática guiada por Clay Jensen (Dylan Minnette), el 31 de marzo, éstas aumentaron en 900 mil. Una tendencia que alcanzó el 19% según los pronósticos de Google Trends. Desde la publicación médica apuntaron hacia los productores, invitándolos a poner mayor énfasis en la prevención del suicidio, así como también publicar listas donde poder encontrar ayuda, antes y después de los episodios. Según información compartida por La Tercera, el investigador de la Universidad Estatal de San Diego, John Ayers, y quien dirigió la investigación, dijo que la serie podría ser un catalizador de problemas entre ciertos adolescentes, por lo que los productores deberían editar los capítulos centrándose en la prevención del suicidio antes de transmitirlo. Cabe señalar que en cuanto a la serie, ya se confirmó una segunda temporada que debería estrenarse en 2018.

Fuente: pagina7.cl – https://www.pagina7.cl/notas/sociedad/curiosidades/2017/08/01/suicidios-la-preocupante-tendencia-que-impulso-la-serie-13-reasons-why.shtml

Nueva polémica alrededor de Por trece razones

August 1, 2017, 10:05 am

En un artículo anterior os hablamos de Por trece razones, una de las series más exitosas de Netflix, ahora antes de que esté disponible su segunda temporada una nueva polémica la rodea. Un estudio, publicado por JAMA Internal Medicine, revela que las búsquedas de “how to commit suicide”, “commit suicide” y “how to kill yourself” -tres maneras de expresar en inglés “cómo suicidarte”– en Google han subido significativamente después del estreno del drama.

El estudio tiene en cuenta Google Trends desde la fecha de lanzamiento de la serie el 31 de marzo hasta el 18 de abril. Las búsquedas se circunscriben a este pequeño período de tiempo para no estar contaminadas con las búsquedas relacionadas con el suicidio del que fuera jugador de la NFL Aaron Hernandez. También evitar las búsquedas que incluyen “Suicide Squad”.

La investigación determinó que la búsqueda de la oración “how to commit suicide” subió un 26 por ciento y “commit suicide”, un 18 por ciento, mientras que “how to kill yourself” lo hizo un 9 por ciento. El estudio asimismo muestra una preocupación en la prevención con el aumento de las búsqueda de “suicide hotline number” (número para la prevención del suicidio) en un 21 por ciento y de “teen suicide” (suicidio en adolescentes) en un 34 por ciento.

“Los datos demuestran que Por 13 razones no es apta para la salud pública“, comentó el doctor John Ayers, principal autor del estudio, a Global News. “A pesar de que está causando un aumento en la conciencia sobre el suicidio y la gente busca información sobre cómo prevenir el suicidio, vimos un aumento en las búsquedas sobre cómo suicidarse, cómo tener un suicidio indoloro”, explicaba.

Netflix ha respondido a este estudio con un comunicado: “Siempre creímos que este show incrementaría la discusión acerca de este duro tema. Este interesante y casi experimental estudio lo confirma. Esperamos que se realicen más investigaciones y nos quedaremos con todo lo que aprendamos de corazón, mientras preparamos la segunda temporada.

Vía | Aceshowbiz

Leer fuente