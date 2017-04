No-mom: 5 motivos por los que debes respetar esta decisión

El movimiento No-mom cada vez toma más fuerza, el deseo de los jóvenes de no querer tener hijos crece. Esta decisión ha generado un gran debate respecto a la maternidad o paternidad.

Muchas personas ven con malos ojos que una mujer decida, finalmente, no convertirse en madre. Pero debemos respetar su decisión y estas son las razones.

1- Ser madre es una opción, no una obligación

Muchas de nosotras hemos nacido y crecido bajo la concepción de que una mujer se completa solo cuando se convierte en madre. No tenemos que ser madres para sentirnos completas, eso de decir que una mujer está realizada cuando es madre no es cierta, solo tú sabes lo completa que eres.

2- No todas las mujeres tienen instinto maternal

Hay mujeres a las que no les gustan los niños: ni propios ni ajenos. Esa química a la que llamamos instinto maternal solo las tenemos algunas personas. Pero eso no nos hace ni mejores ni peores personas.

3- La vida tiene otros planes para una mujer

Una persona no tiene una única misión para su vida. Las opciones que elegimos son las que nos hacen felices y nos permiten crecer como personas. Cada uno decide cómo ser feliz.

4- La situación económica la motivó a tomar la decisión

Si en el futuro deseas ser madre, pero actualmente no está dentro de tus planes, no hay problema. Piensa en tu estabilidad económica incide mucho en la decisión sobre la maternidad.

5- No está bien consigo misma

Si no te amas a ti, no puedes amar a otra persona, premisa que no solo sirve para relaciones de pareja. Cada personas puede decidir lo que quiera para su vida y si no su postura no es igual a la nuestra debemos aceptarlo.

Nuestra mejor versión de nosotros está en nuestra naturalidad, autenticidad y, sobre todo, en nuestra postura ante las presiones sociales.