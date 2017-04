Esto debes hacer si no fuiste censado este 19 de abril

¿Qué pasa si no te censaron este 19 de abril? Muchas personas no fueron censadas por diversas razones: no estabas en tu casa en el momento en que pasó el censista, no podías atenderlos o simplemente no los escuchaste.

Si estás en esta situación, no te preocupes porque el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ofrece una posibilidad para que no te quedes fuera de la medición del Censo 2017.

La mayor parte del país fue censado hoy. Al ser un Censo de Hecho, INE cuenta con protocolos para continuar los días siguientes. #Censo2017 pic.twitter.com/UmAXNAECdA — Censo 2017 (@Censo2017) April 19, 2017

Alternativas para los no censados

Existen varias alternativas para las personas que no fueron censadas. Una de ellas es responder el formulario vía online (www.censo2017.cl). “Puede ingresar a nuestro sitio web www.censo2017.cl para completar usted mismo(a) los campos requeridos para ser considerado(a) como Censado(a). Es muy importante que lleve consigo este documento al momento de presentarse o ingresar a la web”, dice el documento de citación.

Otra opción es dirigirte al lugar al que fuiste citado mediante el papel que dejaron en tu domicilio, donde especifica el lugar al que debes acudir para cumplir con esta tarea cívica.

Cabe destacar que la ley señala que es obligación para todo ciudadano responder esta encuesta y entregar la información que el INE requiere.

¡Así que busca qué alternativa te acomoda para que no tengas problemas!

Fotografías: Agencia Uno.