¿Alguna vez te has cuestionado por qué no debes forzar a los niños a dar besos y abrazos? ¿Cuántas veces les has dicho a tus hijos frases como “dale un beso a la tía” y el clásico “saluda a tus primos” cuando están frente a otras personas?

Si bien es muy recomendable que los niños sean cariñosos y educados con sus familiares cercanos, según una asociación de Nueva Zelanda, obligarlos a besar y abrazar puede ser negativo para su futuro. ¿A qué se debe esto? Primero, los niños tienen derecho a elegir a quienes mostrar su afecto, especialmente porque en este punto haces vulnerables a tus hijos a todo tipo de abusos y conductas para complacer a otras personas sin darte cuenta y consientes acciones que no les agradan casi sin notarlo.

Hace un par de semanas, una organización neozelandesa compartió una imagen para poner el tema en la mesa. En la foto vemos a un niño que dice: “Tengo cinco años. Mi cuerpo es mi cuerpo. No me obligues a besar o abrazar. Estoy aprendiendo sobre el consentimiento y tu apoyo en esto me ayudará a mantener la seguridad el resto de mi vida”.

Es por eso que es sumamente importante no confundirlos con educación y buenos modales y que los niños comprendan sus preferencias y límites para que aprendan a crear su personalidad. ¿Qué opinas sobre el tema?

