Niño de Portezuelo saca aplausos con potente mensaje en plena cobertura por los incendios

En el último tiempo, nuestro país ha estado viviendo un difícil momento a raíz de los incendios forestales que están afectando en el centro-sur de nuestro país.

Por lo mismo, la cobertura televisiva ha estado centrada en las diferentes localidades y una de las más afectadas fue Portezuelo, en la Región del Biobío. En pleno despacho en vivo, el periodista se topó con un niño llamado Matías que tenía una pregunta para él: “¿Por qué vienen justo cuando hay incendios y antes no venían? Porque siempre vienen cuando hay tragedias o cuando pasa algo importante pero este pueblo nunca había aparecido en ningún lugar”.

El niño continuó su discurso detallando que “es raro que justo cuando están pasando cosas malas vengan para acá” y agregó que siempre está informado, a su corta edad, porque “siempre intento saber las cosas”. Tras más de 6 minutos de entrevista, el menor concluyó: “Ahora viene el SuperTanker y antes no venían ni helicópteros y no había agua ni nada. Y ahora justo vienen personas y nos regalan de todo pero en los días normales nunca habían venido a preguntar por el pueblo”.

Minutos después, el menor tuvo una segunda aparición para el noticiero de TVN cuando el periodista Davor Gjuranovic estaba entrevistando a los vecinos del lugar. “Yo le quería hacer una pregunta, la misma que hice en otro canal (CNN). ¿Por qué justo ahora vienen acá, y por qué no vienen antes a ver cómo es acá de lindo? Las montañas son lindas, pero les pregunto ¿por qué ahora vienen, cuando hay incendios, por qué no pueden venir antes? Como tú dices, las cosas graves, justo vienen cuando hay cosas graves”, enfatizó el niño.

Ante la pregunta, el periodista respondió: “Gracias por tu llamado, es linda la zona, yo no conocía el Valle del Itata, pero me quedo con lo que dice él, porque es linda la zona. Hay que venir en otra oportunidad, cuando haya menos humo, cuando la emergencia ya no esté tan latente como ha estado en las últimas horas”.

¿Qué te parecen las palabras del pequeño Matías?