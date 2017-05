En los últimos años, hemos visto como en el día a día compartimos cada vez con personas de muchos países que han llegado a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Lamentablemente, esto ha dado paso a episodios de discriminación de los que, cada cierto tiempo, nos enteramos.

Ahora es una niña colombiana de 11 años llamada Eliana Olaya, quien vive en Iquique hace 3 años, la que decidió contar su experiencia. Para esto escribió una dura carta que fue publicada por el diario “La Estrella de Iquique”.

“Los extranjeros somos un aporte, no nos discriminen”, es el título de la misiva, que te dejamos a continuación para que la leas:

“Voy a contar todo lo que he vivido en Chile. Esta es mi historia. Mi nombre es Eliana Olaya, una colombiana de la ciudad de Cali, de 12 años. Escribo esta carta por algo muy sencillo, pero muy malo. Es la discriminación que he sufrido durante estos 3 años que llevo viviendo en este país”.

“Las personas no saben el daño que hacen al momento de discriminar. Con mi familia llegamos buscando nuevas oportunidades para vivir de manera digna y aún así recibimos maltrato“.

“Yo en estos años he conseguido muchos logros. Me he convertido en muy buena estudiante, todos los años sacó en el colegio el primer o segundo lugar, y además soy muy buena deportista”

“Mi mamá ha encontrado oportunidades, como tener ya un contrato de trabajo, y poder sacar nuestras visas definitivas. Mi papá, en cambio, es el que más sufre de discriminación. Por el solo hecho de ser extranjero le ha costado mucho encontrar trabajo, a pesar de ser muy buen obrero. Como, si acaso ser extranjero significara ser delincuente”.

“Me gustaría terminar, diciéndole a la gente de Iquique, que se permitan conocer a las personas, la mayoría somos un aporte a a la sociedad, de esta manera se terminarán las peleas y podremos disfrutar todos, el hermoso país que tienen“.

Según informó “La Estrella”, la carta fue elegida en el marco del resultado de una campaña contra la xenofobia del colegio Eduardo Llanos, al cual asiste Eliana, a través de un plan de participación ciudadana encabezada por el docente Felipe Zapata Chávez.