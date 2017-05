La dura confesión de Natalia Oreiro: fue acosada por otro actor

En una entrevista con el programa “Hablemos de todo”, creado para hablar sobre violencia, abuso, bullying, entre otros; la actriz Natalia Oreiro realizó una confesión que nadie esperaba.

Y es que la también cantante dio a conocer un tema que mantuvo oculto por años y es que fue acosada sexualmente por un compañero de trabajo: “Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada, pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos“, explicó.

“Tuve que seguir trabajando con él y, posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, pautamos la dinámica de la escena… Era un escena romántica y habíamos pautado que él me sacaba la camisa, yo abajo tenía un corpiño, y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal pero él continuó con la escena”, continúo relatando.

Si bien Natalia Oreiro no quiso revelar el nombre de la persona, el diario “Clarín” expresó que se trataría del actor cubano Jorge Perugorría, con quien compartió elenco en la miniserie “Lynch”.

Esta situación hizo que la uruguaya decidiera poner fin a su contrato puesto que había una cláusula de salida donde salía que ella podía decir qué hacer con su cuerpo, dónde exponerse y donde no, y esa situación la expuso a algo que no quería.

La recordada protagonista de “Muñeca brava” apuntó que la situación le generó “ansiedad, mucha angustia y baja autoestima”.