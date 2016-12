Mundo del espectáculo lamenta la muerte de George Michael

El músico británico George Michael falleció este domingo en su casa en Londres (ver más acá) a la edad de 53 años. Y su fallecimiento no ha dejado indiferente al mundo del espectáculo.

Diversas figuras de todo el mundo se han volcado a las redes sociales para expresar sus reacciones y despedir al reconocido artista. Uno de los más afectados es Elton John, quien expresó un sentido mensaje en Instagram.

“Estoy profundamente impactado. Perdí a uno de mis amigos más queridos y amables, quien tenía el alma más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fanáticos”, escribió el británico que colaboró con Michael en la canción “Don’t let the sun goes down on me”, escribió.

Más reacciones: