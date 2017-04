Mujer de la semana: Lady Gaga

Lady Gaga es una de las cantantes que ha destacado no solo por la calidad de su voz, sino también por las obras de caridad que realiza, siendo la más grande su Fundación Born this way, que ayuda a personas a descubrirse y aceptarse tal cual son. Por este motivo y por visibilizar las enfermedades mentales se convirtió en nuestra Mujer de la Semana.

La intérprete de “Million Reason” hace unos días realizó un video con el Principe William en el que llaman a las personas a visibilizar y pedir ayuda en caso de tengan algún problema mental y como ambos tuvieron una situación que los llevó a tener desórdenes de personalidad.

A pesar que Lady Gaga asumió en reiteradas ocasiones que sufrió estrés postraumático y desordenes alimenticios producto de una violación sufrida cuando tenía 19 años. Hace un llamado a todos quienes estén en situaciones similares a pedir ayuda, ya que esa es la única forma de recuperarse.

“Hay mucha vergüenza vinculada a las enfermedades mentales por lo que sientes que hay algo erróneo en ti, piensas: Oh Dios mío, mira todas las cosas maravillosas que tengo, debería estar feliz. Pero yo no puedo evitar levantarme por la mañana cansada, triste, llena de ansiedad, y por lo tanto, incapaz de pensar en todas esas cosas. Es algo que forma parte de mí y no pasa nada por ello”, relató la neoyorquina.

La cantante relato en una carta al segmento Today de la NBC lo que es vivir con el estrés y como este le hizo pensar en no continuar con su carrera musical.

“Es un esfuerzo diario para mí, incluso durante este ciclo de álbum (“Joanne”), para regular mi sistema nervioso para no entrar en pánico en circunstancias que a muchos parecen situaciones normales de la vida. Ejemplos son salir de la casa o ser tocado por extraños que simplemente quieren compartir su entusiasmo por mi música”.

En la misma misiva explicó que padece disociación, lo que significa que su mente no quiere revivir con el dolor, en pocas palabras su cuerpo está en una parte mientras su mente está en otra. “Cuando esto sucede, no puedo hablar. Cuando esto ocurre repetidamente, me hace tener una reacción común de PTSD que es que me siento deprimido e incapaz de funcionar como solía. Es más difícil hacer mi trabajo. Es más difícil hacer cosas simples como tomar una ducha. Todo se ha vuelto más difícil”.

Otra de las luchas que ha caracterizado a Gaga es la que hace para que las personas asuman su cuerpo tal y como es, en lo que se conoce como el movimiento “Body Positive”, esto tras las críticas recibidas por su supuesto exceso de peso en el Super Bowl.

En esa oportunidad expresó: “He oído que mi cuerpo es un tema de conversación, así que quería decir que estoy orgullosa de mi cuerpo y que ustedes deberían estar orgullosos del suyo también. No importa quién eres o lo que haces”.