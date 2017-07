Conoce a la mujer que revolucionó las redes sociales transformando sus estrías en obras de arte

Existe todavía en nuestra sociedad una especie de rechazo a cierto tipo de situaciones que son naturales y que están relacionadas con nuestro cuerpo.

Este particular fenómeno se da principalmente en las mujeres, quienes han convivido durante décadas con los cuestionamientos que recaen sobre las pecas, las manchas, los pelos y un largo etcétera.

Uno de esos elementos son las estrías, esas marcas que se forman en ciertas partes del cuerpo y para las que se ha buscado en innumerables ocasiones algún tipo de remedio para poder borrarlas.

Precisamente a eso apunta el trabajo de Cinta Tort Cartró, una artista española de 21 años que cuestiona la mirada social que ve a estas marcas como imperfecciones.

“Desde bien pequeñitas y pequeñitos nos hacen odiar todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo e intentan constantemente que eliminemos todo aquello que para ellos no es normal: las manchas, las pecas, los pelos, y un sinfín de cosas más, y… las estrías”, explica Zinteta, como se hace llamar, en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Las estrías son aquellas marcas que muchas de nosotras y muchos de nosotros tenemos en la piel”, continúa y cuenta cómo ha sido su experiencia en el tema.

“Me pasé años odiándolas e intentando encontrar una manera de eliminarlas, hasta que me dí cuenta que si no las aceptaba no me estaba aceptando a mi misma”, explica.

“Hace unos pocos años que he empezado a trabajar el amor propio y a aceptar y ver todo lo que hay en mi cuerpo. Aceptar todo esto es aceptar tus raíces, tu historia, todo lo que hay en él y, al fin y al cabo, aceptarte a ti misma. Las estrías son parte de nuestra esencia, nuestros momentos, de nuestras vidas, de nuestras historias y de nosotras y nosotros”, agrega.

“Son tan bellas que no se como a veces consiguen que las odiemos. Observarlas es terapéutico. No dejas que se metan con todo lo que tienes y todo lo que eres. Quererse es un acto revolucionario”, señala la joven que busca naturalizar estas características del cuerpo.

“Mancho y no me doy asco”

Otro de los procesos naturales que vive cada mujer es el de la menstruación. Sin embargo, este es otro de los aspectos al que socialmente se ha puesto en tela de juicio.

Por esta razón, Cinta ha dedicado parte de su trabajo a visibilizar y naturalizar la menstruación, a través de obras que incluyen el pintado de ropa interior y de tampones.

¡Revisa algunas de las imágenes de su proyecto!

