Momentos de terror vivieron los asistentes al concierto que Ariana Grande realizaba esta tarde. Esto por dos explosiones que ocurrieron al final del show que realizaba la estadounidense en el Manchester Arena de Inglaterra.

La policía de Manchester confirmó que fueron 22 personas las fallecidas entre adultos y adolescentes que se encontraban al interior del recinto, mientras que la cifra de heridos aumentó a 59, todos de diversa consideración.

Debido a este accidente, los fanáticos fueron evacuados del recinto ocasionando varios lesionados. La policía británica actualmente recomienda a los familiares no acercarse al recinto por lo peligroso que podría volverse de concretarse una tercera detonación. Por lo que se creó el hastag #RoomInManchester donde personas ofrecían alojamiento a todos los asistentes al evento y que no pudieron tomar el tren subterráneo.

La policía confirmó que se trataría de un solitario terrorista que falleció tras hacer explotar el artefacto que traía. Fue la misma cantante que, a través de redes sociales solidarizó con todas las víctimas y quienes vivieron momentos de terror en el Manchester Arena.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017