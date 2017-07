Los MTV Video Music Awards ya no harán distinción entre mujeres y hombres

La versión 2017 de los MTV Videos Music Awards, que se realizará el próximo 17 de agosto en Los Ángeles, no hará distinción de género para el premio al Nuevo artista del año.

Así lo confirmó la cadena estadounidense, que ha decidido abandonar la última categoría en la que se hacía una distinción entre hombres y mujeres, señala el sitio T13.

Esto quiere decir que por primera vez ninguna categoría será masculina o femenina, sino que será igual para todas y todos los artistas que sean nominados.

Según la publicación, MTV explicó que su rol es “romper” las barreras y que cuando suprimió todas las categorías de género en los MTV Movie y TV Awards de este año, hubo reacciones positivas.

Conciencia social en los MTV VMA

Asimismo, para esta edición de la premiación la cadena anunció la creación de la nueva categoría Mejor combate contra el sistema, con la que se buscará premiar los vídeos que “inspiren a los espectadores a movilizarse para combatir la injusticia”.

Los primeros aspirantes a este nuevo premio son John Legend con “Surefire”, que aborda el sentimiento anti-inmigrante y anti-musulmán en Estados Unidos, e “Immigrants: We Get the Job Done”, de la comedia musical de gran éxito “Hamilton”, explica el artículo.

Compiten también “Black SpiderMan” del rapero Logic, “Light” de Big Sean, ambas sobre la discriminación racial, “Scars to your Beautiful” de Alessia Cara sobre la imagen de uno mismo y “Stand Up/ Stand N Rock #NoDAPL” del rapero y miembro de los Black Eyed Peas, Taboo, contra el oleoducto Dakota Access.

Los ganadores serán elegidos por los fans que voten en www.vma.mtv.com.