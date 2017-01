Aunque no suele hablar mucho de su vida personal, Bruno Mars ha confesado que sus deportes favoritos son el basquetbol y el automovilismo. Eso sí, no es algo que practique mucho. “Es lo que me gusta ver en televisión, pero me encantaría tener tiempo para jugar golf”, declaro en una entrevista.

Por ahora, lo más cercano que ha estado al deporte fue cuando participó en el show del entretiempo del Súper Bowl en 2014 y en 2016 junto a Beyoncé y Coldplay.

Acá te dejamos sus presentaciones: