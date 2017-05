Mira el impactante parecido de esta mujer colombiana con Maluma

Yanjana Gutiérrez es una mujer que tiene 21 años, vive en Colombia, se dedica a hacer tatuajes y ya alcanza más de 29 mil seguidores en Instagram debido a su gran parecido con el cantante Maluma.

Muchos fans de Maluma ya la nombran como su doble, y ella ya asume el parecido, ya que ha compartido imágenes en redes sociales donde se refiere a la situación.

De hecho, la joven colombiana fue entrevistada por El Universal, y dijo que “ya me acostumbré a que la gente note cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”.

“Parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones”, agregó Gutiérrez.

La joven aseguró que nunca lo ha visto en persona, pero cree que sería genial poder fotografiarse con él.

Mira aquí sus fotos: