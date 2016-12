Mira el cambio de look de Valentina Roth

Al parecer Valentina Roth, quiere comenzar su vida de nuevo en todo sentido, ya que hace poco anunció que se va a vivir fuera del país para iniciar una nueva vida (Lee más aquí) y ahora cambia radicalmente de look.

Sorprendió a todos en su cuenta de Instagram, ya que se realizó un cambio de look. “Gracias infinitas al mejor y mas seco @franciscorojas.hairsalon @franciscorojas.hairsalon por las manitos depilación y mi pelooo q a mi me encantooo ahora a romperla a lima !!!!!”, indicó en sus redes sociales.

La imagen alcanzó varios me gusta y hay quienes les gustó su nuevo look, mientras que a otros no. ¿Qué te pareció?