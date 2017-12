El minuto de furia de Demi Lovato por portada de revista “Time”

Uno de los temas más comentados en redes sociales en los últimos días fue el hecho de que la revista “Time” destacó en su portada a las voces que rompieron el silencio por los abusos sexuales, a raíz del caso de Harvey Weinstein. Cada año, eligen a la persona del año, pero esta vez se quiso destacar a todos quienes se atrevieron a denunciar estos episodios de abuso.

Además de ellas, entre los finalistas se encontraba Donald Trump, lo que Demi Lovato consideró una falta de respeto a las víctimas de acoso. Así lo manifestó con una serie de tuits en Twitter, donde criticó duramente a la prestigiosa revista.

“La revista Time resalta a las mujeres valientes que denunciaron el acoso sexual en su portado pero nombra a un hombre con acusaciones de asalto sexual como uno de los finalistas como Persona del Año. ¿De verdad Time? Hipócritas”, escribió Lovato en la red social.

Time mag highlights brave women coming forward against sexual assault on the cover but names a man with sexual assault allegations against him runner up to person of the year.. Really @TIME? #hypocrites — Demi Lovato (@ddlovato) December 7, 2017

En un siguiente mensaje escribió: “Yo he sido menos vocal en mi desdén hacia ciertas personas durante este año porque divide al país aún más, pero esto es algo que vale la pena decir. Revista Time, muy decepcionada en su hipocresía y su falta de respeto a las mujeres en su portada”.

I’ve become less vocal about my distain for certain people over the past year because it only divides our country even more but this is worth speaking up about. @TIME mag – very disappointed in your hypocrisy and disrespect toward the women on your cover. — Demi Lovato (@ddlovato) December 7, 2017

“Ser nombrado ‘Persona del Año’ por la revista Time tendría que ser por hacer algo positivo y valiente como las mujeres en su portada. Es molesto que sea solo por el impacto en las noticias”, concluyó Demi en su último tuit.