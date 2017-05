Miley Cyrus aseguró que dejó de consumir alcohol y marihuana

Una nueva etapa en su vida comenzó hace algunas semanas la cantante Miley Cyrus, en la que decidió dejar de lado el alcohol y las drogas.

En entrevista con el portal Billboard explicó: “No he fumado marihuana en tres semanas, que es el mayor tiempo que he pasado sin ella. No estoy consumiendo drogas, no estoy tomando ¡Estoy completamente sobria! Eso es algo que quería hacer”, contó a la publicación especializada en música.

La cantante nunca a ocultado su fascinación por la marihuana y pese a ser una fumadora frecuente, asegura que el proceso por el que atraviesa no ha sido complejo.

“Es fácil. Cuando quiero hacer algo, me resulta sencillo lograrlo. Pero si alguien me hubiera dicho que no fumara, no lo hubiera hecho. Funciona porque lo hago en mis propios tiempos“, comentó Cyrus.

“Me gusta rodearme de gente que me hace querer mejorar, ser más evolucionada, más abierta. Y me di cuenta que esa no es la gente que está drogada. Quiero ser súper clara y enfática en eso, porque sé exactamente donde quiero estar”, añadió a la publicación.

Así mismo, la protagonista de “Hannah Montana” se refirió al lanzamiento de su próxima canción, titulada “Malibú” y que sus fanáticos podrán escuchar desde el próximo 11 de mayo.

La melodía está inspirada en su relación con Liam Hemsworth (“Los juegos del hambre”). La pareja comenzó su romance en 2009 y se comprometió en 2012, pero se distanció un año después. Los jóvenes retomaron el noviazgo a comienzos de 2016.

“Nunca te hubiera creído si me hubieras dicho hace tres años que iba a escribir esta canción“, indicó a la revista. “Van a hablar de mí si es que voy a un restaurante con Liam. Así es que por qué no darle el poder a mi relación y decir: Esto es lo que siento“, finalizó Miley.