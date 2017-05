Una de las canciones más exitosas del último tiempo es responsabilidad de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes con el tema “Despacito” han logrado conquistar al público de todo el mundo.

El fenómeno de esta melodía ha provocado que diversas celebridades como Justin Bieber, Ricky Martin, Gianluca Vacchi, Mia Khalifa e incluso la popular Tigresa del Oriente, entre otros, se contagiaran con su pegajoso ritmo.

Pero un youtuber de Zona de investigación (ZDI), realizó un desconcertante descubrimiento al invertir la exitosa canción. Para su sorpresa se encontraron con mensajes subliminales de carácter satánicos en las que los intérpretes hacían una apología al Diablo.

Se pueden escuchar palabras y frases como “demonio”, “Lucifer”, “Belcebú”, “me entrego en sus brazos, en él tengo fe” e incluso en inglés “demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y mi sonido)”.

Otros mensajes subliminales

El encargado de este descubrimiento no solo se quedó en las palabras emitidas en la canción. Al observar el video musical se encontró con misteriosos detalles en los cuadros que componen una de las escenografías en la que los bailarines se mueven al ritmo de la música. En ellos se pueden apreciar extrañas figuras que podrían tener un significado “demoníaco”.

Mira acá el video en el que se realizó un exhaustivo análisis del éxito musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee:

