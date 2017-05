Los mejores memes que dejó la Met Gala 2017

Este lunes por la noche se realizó una nueva versión de la Met Gala 2017, uno de los eventos más exclusivos del mundo artístico y cultural de Estados Unidos.

Esta gala se realiza desde 1948, cuando se fundó el Costume Institute. Sin embargo, en 1995 tomó un carácter social al asumir Anna Wintour, quien empezó a invitar a personalidades del mundo musical y hollywoodense. Su finalidad es recaudar dinero para el presupuesto anual del departamento de moda.

Cada año, la gala benéfica tiene una temática inspirada en algún artista, ya sea un homenaje póstumo o en vida. Así, los invitados tienen que hacer su propia interpretación de la propuesta artística.

La inspiración de este año es el trabajo de la diseñadora japonesa Reí Kawakubo, directora creativa de Comme des Garçons.

A continuación te dejamos los mejores memes de algunos extravagantes looks que pudimos ver en la alfombra roja de los Met Gala 2017:

😂😂 RT @pfharcyde: Remember Thinking Chair? This is it now, feel old yet? #MetGala pic.twitter.com/x8uqmOdVA5

— Shooter McGavin (@theeZane) May 2, 2017