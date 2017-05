Matías Oviedo vuelve a la televisión con un nuevo proyecto

Tras un tiempo alejado de la pantalla chica, próximamente Matías Oviedo volverá a cautivarnos con sus encantos. El actor y músico lleva ya un buen tiempo dedicándose principalmente a la música y su banda. Aunque lo que tiene más copada su agenda es la obra tributo al artista argentino Gustavo Cerati, “Nada personal”, con la que recorrido gran parte del país.

Buenas noticias para sus fanáticas, Oviedo dejará por un tiempo la guitarra para enfocarse en la actuación. En entrevista con el al diario El Austral de Osorno aseguró que “este año va a ser muy cargado a la actuación, voy a estar prontamente en una teleserie de Mega, pero todavía no puedo adelantar nada y además en una obra de teatro llamada “El zoológico de cristal” que se estará presentando en el Teatro Mori en los meses de julio y agosto”. En la obra, el ex villano de “Esa no soy yo”, compartirá escenario con Claudia Di Girólamo.

Este galán hizo carrera desde el 2002 en las producciones de TVN, como “Hijos del monte”, “Vuelve temprano” y “No abras la puerta”, en donde compartió pantalla con su actual pareja, la actriz Camila Hirane. Sin embargo, hoy vuelve de la mano de otro canal.

Si bien la señal televisiva no lo ha confirmado, Oviedo sería parte de la nueva producción del área dramática dirigida por María Eugenia Rencoret.