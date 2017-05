El actor nacional Matías Assler, conocido por su trabajo en teleseries como “Vuelve temprano” y “El camionero”, de TVN, fue uno de los seis participantes del último capítulo de “Vértigo” de Canal 13.

En un programa marcado por las polémicas generadas por las rutinas de Yerko Puchento, el joven actor vivió un emotivo momento al recordar un episodio familiar.

Matías, de 27 años, llegó a la final del programa junto a Ernesto Belloni. Fue en La hora de la verdad, sección en la cual sólo participan los dos finalistas, cuando el actor se emocionó al recordar un duro momento.

“Mi abuelo falleció hace 5 años, y era un poco como un padre para mí. Fue súper duro. Él decidió quitarse la vida”, contó con gran pena. “Es difícil porque era una persona alegre, y tú dices cómo una persona tan alegre decide tomar esa decisión, y nunca nos dimos cuenta que él sufría una depresión muy grande, y quiso llevarse a mi abuela con él”, agregó.

Sin embargo, los aprendizajes que trajo consigo la traumática experiencia es uno de los aspectos que destacó en entrevista con Diana Bolocco. “Tengo un recuerdo inmensamente positivo de ellos, a pesar de cómo se fueron”, indicó.

“Una de las razones por las que creo que decidió quitarse la vida fue esa, fue que se sentía inútil, que la soga lo apretaba más de lo que él podía, no tenía una situación económica como él hubiese querido, y muchos factores que lo llevaron a eso”, explicó Matías Assler aludiendo a la importancia de preocuparse por nuestras abuelas y abuelos y no dejarlos solos.

Aunque Matías no fue el ganador del episodio, la gente agradeció su sinceridad.

Matías Assler y su trabajo en televisión

Matías fue el último en contestar la pregunta del pueblo, sección inicial del programa, faltando poco para la medianoche. En ese momento, el actor debía elegir entre Camila y Catalina, dos participantes del público de la calle que tenían preguntas para él.

“Me vuelven loca tus ojitos de piscina, tu pelito crespo y todo lo tuyo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Actúas en teleseries porque eres talentoso o sólo porque eres mino?”, fue la pregunta de Camila, la elegida por Matías.

¿Estás en teleseries porque eres talentoso o porque eres mino? #Vértigo2017 pic.twitter.com/M78xetLSGZ — #Vertigo2017 (@VertigoCanal13) May 12, 2017

“La gente en general sí me dice que tengo buena pinta, pero eso en un minuto puede servir. Que un director se fije en alguien y diga puede servir. De ahí a que esa persona pueda durar en un trabajo, de ahí a que la gente realmente se encariñe con uno, creo que ese es un trabajo que uno va haciendo en el día a día. Por ejemplo, las teleseries la gente las ve día a día y ahí uno va demostrando un poco cuál es su talento o cuántas ganas le pone, cuánto estudia”, comentó el actor.

Ante la pregunta de Martín Cárcamo, uno de los conductores del programa, referida a un supuesto estigma con el que cargan “las actrices y los actores que son guapas o guapos” y que, por ello, deben demostrar el doble su talento para que los validen, Matías Assler aseguró que es así.

“En un principio cuando estudié teatro se me hizo muy difícil, porque en general las obras que hacíamos era teatro chileno, en las que claramente yo no tenía mucha cabida. Los personajes no pegaban conmigo, me quedaba un poco externo, no me llamaban a actuar en la obra porque decían “no pegas con el personaje, acá físicamente nadie es como tu, no eres el casting del personaje”. A través del tiempo he sabido cómo esquivar eso e ir agarrándome de otros lugares. Hoy me siento contento con la pega que estoy haciendo”, indicó.