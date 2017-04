¿Fanática de Marilyn Monroe? Conoce sus tips de belleza

Como una de la mujeres más bellas y enigmáticas fue calificada Marilyn Monroe en la década del 50‘, cuando vivió su apogeo como actriz. Al ser consultada por sus trucos para mantenerse siempre impecable, ella respondía sin ningún problema.

A parte de sentirse cómoda con su figura, su filosofía de vida siempre se basó en la siguiente frase: “La imperfección es sinónimo de belleza, la locura es un signo de genialidad y prefiero ser absolutamente ridícula antes que absolutamente aburrida”.

Por eso te recopilamos siete de sus tips más importantes:

1- Nada de bronceado: A Marilyn no le gustaba exponer su piel a los rayos del sol, optaba por aplicarse vaselina y cremas para entregarle una piel natural y con brillo.

“A pesar de que está muy de moda en California, no creo que el bronceado sea más atractivo ni más saludable que la piel en su color natural”, expresaba la actriz.

2- Sólo el lavado Necesario: Una de las cosas que Monroe detestaba era lavarse el pelo a diario, según su creencia esto dañaba su color natural y en vez de bañarse ocupaba talco de bebé en las raíces.

3- Belleza aromática: ‘‘Siempre me preguntan qué uso para dormir y respondo Chanel Nº 5, porque es la verdad‘‘. Siempre decía que la confianza y seguridad de una mujer estaban en su fragancia personal.

4- Dormir, dormir, dormir: A parte de dormir mínimo 10 horas diarias, conocía los beneficios de hacerlo desnuda pues creía que los pijamas le interrumpían el sueño.

5- Combinar labiales: Marilyn aseguraba usar 5 tipos de labiales diferentes todos en tonos rojizos para crear la forma de sus icónicos labios. Aplicaba un tono oscuro en los bordes e iba rellenando con colores claros hacia adentro. De esta manera parecían más voluminosos.

6- Delineado Imperfecto: Conocida entre muchas cosas por su look de ojos de gato, Monroe no se preocupada por que se vieran extremadamente perfectos, pues prefería un look más desordenado.

7- ¿Ejercicio? Moderado, gracias: ‘‘No podría soportar el ejercicio si éste ocupara una parte importante de mi rutina‘‘ dijo Monroe en una entrevista. Su figura era envidiable sin dejar de ser muy real y voluptuosa y la actriz afirmaba que el ejercicio no le llamaba mucho la atención. Practicaba una corta rutina en la mañana para el pecho y nada más