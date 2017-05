Mariana Di Girólamo revela cómo es trabajar con Mario Horton en “Perdona nuestros pecados”

Mariana Di Girolamo está viviendo uno de sus mejores momentos como profesional de la mano de “Perdona nuestros pecados”. María Elsa, el personaje que interpreta en la teleserie de Mega, destaca en la historia que se desarrolla en Villa Ruiseñor en los años 50′.

Revisa: Fernanda Ramírez cuenta los detalles de su personaje en “Perdona nuestros pecados”

La joven ha mantenido una alta expectación en quienes siguen la teleserie cada noche, producto de todo lo que tiene que ver con su relación con Camilo Corcuera y con el cura del pueblo, el padre Reynaldo Suárez, interpretado por Mario Horton.

Es así como en una entrevista con su canal, Di Girolamo se encargó de responder las preguntas que sus fanáticas y fanáticos le hicieron llegar a través de redes sociales.

Respecto a cómo es la experiencia de trabajar junto al actor quien antes se desempeñaba en Canal 13, la actriz contó que Horton es un súper buen compañero y un súper buen colega.

“No nos conocíamos, nos encontramos aquí, así de sopetón. Mi personaje estaba listo, su personaje estaba listo. Nos tocó actuar y bacán. Es una persona que tiene bastante más experiencia que yo y súper generosa a la hora de compartir esa experiencia conmigo”, indica.

Sobre la escena más difícil que le ha tocado interpretar en “Perdona nuestros pecados”, la actriz detalló que fue la del tren, cuando María Elsa y Camilo se despidieron.

“Tenía mucha carga emocional y, además, era una escena que teníamos que hacer adentro del tren, desde muchos planos, y no tengo entrenamiento en cine, entonces me costaba mantener la emoción mucho tiempo, en distintos planos, con cortes y no sé qué”, explicó.

Por otro lado, la actriz detalló que María Elsa y Mariana Di Girolamo son ambas muy fieles a las personas que aman. “Son personas que aman. Apasionada, yo también me considero una persona súper apasionada, y que no me rindo hasta lograr lo que quiero”, cuenta.

Fotos: Instagram / Mariana Di Girolamo