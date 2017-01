Mariah Carey es criticada por usar playback en fiesta de Año nuevo

Un inicio de año bastante complicado fue el que vivió Mariah Carey tras presentarse en la fiesta de Año nuevo que se realiza en Times Square, Nueva York.

La cantante estaba interpretando algunos de sus grandes éxitos ante millones de personas que estaban en El Centro neoyorquino, y miles más que veían el show en television.

Sin embargo, en una de las canciones el playback falló y sorpresivamente la artista dejó de cantar, pidiéndole al mismo público que coreara con ella su hit “Emotions”, de 1991, mientras Carey miraba con confusión ante tal incidente.

Después de su actuación, Carey usó su cuenta de Twitter para reírse del chascarro: “Un feliz y saludable Año Nuevo para todos. Que haya más titulares en 2017”.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017