Maly Jorquiera luce sus 7 meses de embarazo con jugado desnudo

Maly Jorquiera está pasando por un gran momento personal y profesional: está próxima a recibir a su primogénito y también sigue una exitosa temporada en su programa “Milf” en UCV, donde comparte escenario con Claudia Conserva y Jazmín Vásquez.

Y justamente con sus compañeras de trabajo posaron en una jugada sesión fotográfica para el programa, donde la actriz y humorista se lució mostrando su pancita de embarazo que se robó todas las miradas.

En entrevista con “La Cuarta”, la panelista reveló que tenía temor de realizar las fotografías porque no se siente sexy para este tipo de trabajos. “Pucha yo no me siento tan sensual en este momento, jajajá, y ojalá que me perdonen, pero las fotos de embarazos como que no me tincaban mucho, aparte Freire (Sergio, su pareja) no estaba ni ahí con posar tampoco… Pero vi el trabajo del fotógrafo Jonathan Arriagada y dije que bueno al tiro”, detalló.

La sesión fotográfica estuvo a cargo del fotógrafo Jonathan Arriagada, mientras que la producción estuvo completa con Anita Mezza (peluquería) y Carla “Pestañas” (maquillaje). Con respecto a las imágenes finales, Maly expresó que “cuando las vi me encantaron, estaba media reacia, porque la mente enferma del editor y de la Claudia Conserva se les ocurre cada cosa, jajajá, pero hay que aperrar no más”.

A su vez, en la entrevista se refirió a su salida del programa de UCV Televisión cuando tenga el pre y post natal, detallando que “me queda un mes todavía, pero tengo pena de irme”. Y agregó: “Esta guagua es muy amada y yo había esperado ene por ser mamá y estoy inmensamente feliz, pero igual me da pena irme, es que lo pasamos tan bien en el programa”.

Tampoco sabe si llegará alguien a reemplazarla durante los meses en que estará fuera del programa. “Ni idea, no sé la verdad, pero será complicado, porque nosotras tenemos una onda bien rica entre las tres”, afirmó.

Maly Jorquiera y su pareja, el ex integrante del Club de la Comedia, Sergio Freire, dieron a conocer la noticia hace dos meses, donde revelaron que será un niñito. Sobre el nombre, sólo expresó: “Tenemos varias opciones, pero queremos verle la cara para estar seguros del nombre”.

A continuación te dejamos con algunas imágenes de la sesión fotográfica que compartieron en la nota de “La Cuarta”:

