Luis Miguel tiene una nueva y misteriosa pareja

El sol de México, Luis Miguel, hace pocos días causó conmoción entre sus fanáticas por tener un nuevo look, ahora impactó porque se le vio muy bien acompañado con la que se especula sería su nueva pareja.

El programa “Un nuevo día” de Telemundo, grabó al cantante acompañado por una mujer alta y rubia, con la que fue a cenar a uno de los más lujosos restaurantes de Los Ángeles.

Si bien no se sabe quién es y a qué se dedica, se le pudo ver muy feliz junto al intérprete de “La incondicional”. Ella se sumaría a la larga lista de conquistas del astro mexicano, entre las que destacan Daisy Fuentes, Mariah Carey, Aracely Arámbula y Kenita Larraín, entre otras.

Una de las que se refirió a su nueva imagen fue su hija, la diseñadora y bloguera Michelle Salas, quien dijo que su padre “siempre está muy guapo”, mientras que al ser consultada por la demanda que tiene interpuesta Alejandro Fernández contra él expresó: “Eso sí yo no sé, no me quiero meter. Son temas que no estoy yo muy enterada”.

El astro mexicano en lo profesional se encuentra preparado el musical “Palabra de honor”, que tendrá canciones suyas y se estrenará a finales de abril.

