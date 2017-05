Luis Jara se sinceró en el “Mucho gusto” y confirmó su retiro temporal

Luis Jara está viviendo días complejos tras confirmar la aparición de un tumor en su cuerda vocal derecha, por lo que deberá dejar el matinal “Mucho gusto” durante algún tiempo.

Ante los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas, el mismo animador quiso contar las razones de su retiro temporal y se sinceró con sus compañeros y todo el público que los ve cada día.

Esta situación “tiene muchos matices (…) Ustedes saben que son mi familia. Llevo muchos meses lidiando con esta pesadilla pero evidentemente es algo que es inminente y tengo que hacer, que tiene que ver con mi salud”, detalló en el programa.

La operación

Luis Jara explicó que “no pretendo victimizarme ni hacer de esto una telenovela (…) No es una simple operación, saber que van a tocar mis cuerdas vocales es lo más importante”.

Además, enfatizó en que no tiene cáncer, sino que “una lesión en mi cuerda vocal derecha”. Y agregó: “Quiero aclarar que yo no tengo cáncer, para mucha gente que se ha preocupado (…) Todas las lesiones se sacan, se extraen y se envían a un patólogo por protocolos de cualquier operación. Cuando uno se saca una lesión, un tumor o una protuberancia siempre existe ese riesgo pero yo no voy a pensar en eso y quisiera tranquilizar a mucha gente que se ha acercado a mi”.

Evidentemente emocionado, Luis Jara detalló que “tengo la oportunidad de dar la pelea, dar la lucha, que soy responsable con mi salud, y me voy a operar”. También contactaron telefónicamente al fonoaudiólogo Marcelo Guzmán, quien aseguró que “esto no es algo que vaya afectar su voz eternamente”.

El procedimiento se realizará el próximo 8 de junio y luego el cantante deberá recuperarse durante cinco semanas.

