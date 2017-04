Luis Fonsi y Justin Bieber cantan en vivo por primera vez “Despacito”

Desde que se estrenó “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se convirtió en un hit en todo el mundo.

Por eso, no era de extrañar que la nueva versión, junto a Justin Bieber, también arrasaría.

Justin Bieber se sumó a la fiebre de “Despacito” y participa en remix

Justo en estos días, el cantante estadounidense se presentó en Puerto Rico, como parte de su Purpose World Tour. Por eso, aprovechó de invitar como sorpresa a Fonsi.

“Thanks for the invite to the show @justinbieber Fui a ver el show y termine arriba del escenario #Despacito #DespacitoRemix#VersionImprovisada #Choliseo”, escribió el puertoriqueño junto a un video del momento, que fue la primera vez en que juntos cantan en vivo este remix

Así fue el momento:

Eso sí, el encuentro en el escenario no estuvo exento de polémicas. Fonsi habría sido interrumpido por Bieber abruptamente para dar fin a su presentación. Eso sí, pidiendo un aplauso del público.