A sus 43 años, la periodista Lucía López siempre se ha caracterizado por llevar su largo y envidiable pelo. Aunque ha cambiado de tono en algunas ocasiones, nunca había innovado más allá. Eso hasta ahora.

La conductora de “Agenda de género”, de ADN Radio, sorprendió a todos al llegar esta semana a un evento, luciendo un radical cambio de look: una melena hasta el cuello.

“Mi mamá siempre me llevaba a la peluquería para que me cortaran el pelo bien corto. A los 13 años me rebelé y desde ahí que lo uso largo. Es decir que por 30 años no he cambiado nunca de look“, detalló Lucía al diario “Las Últimas Noticias”.

Tomó la decisión de cortárselo poco a poco. Hoy está muy conforme con su decisión porque ha significado ahorro de tiempo y dinero, además de que siente que le queda mejor con la ropa, pero sobre todo, la hace sentir más guapa que nunca. “(Lo que más le gustó del cambio) es lo joven que me siento. Me siento renovada y moderna. Mis hijos me dijeron que me veía más niñita”, confesó.

¿Qué te parece su cambio de look?