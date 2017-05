Comentarios divididos tras look de Christell Rodríguez en “Vértigo”

Este jueves por la noche se realizó el séptimo capítulo de “Vértigo” que contó con la participación de Pamela Díaz, Yann Yvin, Cristián Arriagada, Checho Hirane y Christell Rodríguez.

Y justamente esta última llamó la atención de los televidentes al aparecer con un look bastante diferente al que lucía cuando saltó a la fama en el programa “Rojo, fama contrafama”, a los 5 años. Atrás quedaron las pegajosas canciones y el movimiento de ombligo, por lo que Christell apareció con un nuevo estilo: trenzas largas y en tonos lilas y celestes, un vestido con amarras y una chispeante personalidad.

Además, la joven reveló que sigue en el mundo de la música: “Creo que es 20% talento y 80% trabajo”. El año pasado llegó a Santiago para estudiar producción musical y así comenzar una nueva carrera artística con un estilo que aún está probando, según reveló en el programa.

¿Y qué dijo sobre su look? Con respecto a las largas trenzas, Christell detalló: “Siempre me las quise hacer, pero no me atrevía”. Finalmente, el gran ganador de la noche fue el actor de “Soltera otra vez 3”, Cristián Arriagada.

Boom en redes sociales

De inmediato las redes sociales estallaron en comentarios sobre el look de Christell. Mientras algunos alababan su originalidad y creatividad, otros quedaron un poco sorprendidos con el radical cambio de look.

De hecho, bajo el hashtag #Vértigo2017, la adolescente fue una de las invitadas más comentadas de la noche y también se transformó en Trendic Topic en Twitter.

A continuación puedes revisar algunas de las reacciones:

Te das cuenta de que estás viej@ cuando viste a #Christell niña en ROJO…. #Vertigo2017 — María Viguera (@maripivl) May 19, 2017

#Vertigo2017 la Christell cambio 2 cosas para mal: su look es raro y no se le ve bien y ya no es la misma pequeña gran artista de antes… — MelanieRamosReyes (@MelanieRReyes96) May 19, 2017

Si no la veo nominada no me doy cuenta q Christell está en #Vertigo2017 — Andres E Quezada (@dudewithopinion) May 19, 2017

Christell algún día se arrepentirá de ese look. Guarden este tuit. Se los doy por firmado. #vertigo2017 — Ro Zamora  (@ROZAMORA) May 19, 2017

Igual encontre como rara a Christell sin estilo definido. Podria ser rockera como reguetonera #Vertigo2017 pic.twitter.com/RkB12rFmhn — MR.Dix🌝 (@Gran_Visir) May 19, 2017