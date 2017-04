Comenzó la previa a Lollapalooza 2018 y tú puedes colaborar con el cartel

Hace menos de dos semanas terminó Lollapalooza Chile, y como es costumbre, los organizadores ya comenzaron a preparar la próxima edición del festival musical. Para ello abrieron un concurso en que los fanáticos puedes postular a sus tres bandas favoritas.

Pero no es solo postular a tus artistas, ya que se premiarán a los que den su opinión con abonos generales y packs de merchandising oficial.

Entre las bandas que aparecen en el listado al que puedes acceder están Kendrick Lamar, Yeah Yeah Yeahs, Atoms for Peace, Chvrches o Death Cab For Cutie, como agrupaciones nuevas. Además aparecen figuras que ya han pasado por los escenarios del Parque O’Higgins como St. Vincent, Arctic Monkeys, Deftones, Interpol, Tame Impala o The National.

Para participar te dejamos el link para que participes, solo debes pichar aquí