¿Por qué Leo Rey podría ir a la cárcel?

El cantante y ex vocalista de “La Noche” Leo Rey, no lo está pasando nada de bien este último tiempo, debido a que su ex pareja lo demandó.

Se trata de su ex mujer Cony Ortiz, la cual lo acusa de deberle más de un millón y medio de pesos por pensión alimenticia. La noticia la contó a través del programa de farándula “SQP”. “No se ha hecho cargo de cancelar la pensión que está establecida en una resolución judicial (…) Se escondió por mucho tiempo, hasta que lo encontramos por medio de su manager“, contó al medio.

Tras los dichos de su ex pareja, el cantante se defendió y señaló que si depositó la plata y que la mujer no lo deja ver al niño. “Siempre le he depositado la plata de forma no formal, por depósito a una Cuenta Rut que ella tenía (…) Ella no me deja ver al niño hace más de dos años”, señaló.

La situación es algo complicada, ya que Leo Rey aseguró que hace dos años que le impide acercarse a su hijo.