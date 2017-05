La gala Met es uno de los eventos más esperados del año, dada la cantidad de celebridades y la posibilidad de ir con atuendos extravagantes. Pero para la actriz Lena Dunham terminó siendo una verdadera pesadilla.

Tras el desfile del lunes, la también guionista tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital de Nueva York para ser atendida de urgencia. Según el portal de espectáculos Page Six, Lena tuvo que someterse a diversas pruebas médicas para ser dada de alta poco después.

Si bien no se ha querido revelar qué le pasó, la protagonista y creadora de “Girls” comenzó a subir diversas fotos de su participación en el Met a través de su cuenta de Instagram, dando a entender que todo estaba bien.

Entre ellas destaca una fotografía que la retrata apoyada en la puerta de un baño. La imagen fue acompañada con unas palabras que ponen de manifiesto una vez más, su humor y que sirven, de algún modo, para confirmar su inesperada visita al centro hospitalario: “Dramática salida #Met Gala”.

Los rumores

Uno de los rumores que circula es que la actriz pudo ir al hospital debido a complicaciones con la endometriosis que padece, enfermedad crónica al endometrio que produce fuertes dolores. Lena lleva luchando desde hace años y de la que recientemente aseguraba haberse recuperado tras someterse a cinco intervenciones quirúrgicas.

“La cirugía ha ido sin problemas. Cuando salí del quirófano con algodón en la boca, el doctor Randy me dijo algo que no esperaba escuchar nunca: que no quedaba ningún rastro de endometriosis en mi cuerpo. Me siento afortunada de gozar del increíble privilegio de tener médicos tan atentos, le han dado a mi cuerpo una segunda oportunidad”, afirmó cuando se hizo conocida su enfermedad.

Revisa: Las 10 parejas que enamoraron en la Met Gala 2017

“El dolor y la enfermedad han definido una etapa de mi vida. Eso no significa que no pueda volver, pero por ahora, cuando me hayan quitado los puntos y cuando mis morados pasen a ser amarillos, después verdes y finalmente desaparezcan, podré decir que estoy sana“, escribía la intérprete en una carta publicada en el portal digital Lenny Letter, donde ha documentado a lo largo de varios meses su experiencia con la mencionada dolencia.