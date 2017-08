La insólita razón por la que Lucía López no ha vuelto a aparecer en televisión

En mayo de este año, Lucía López nos sorprendió con cambio de look radical. Y es que nunca había cambiado el largo de su pelo por al rededor de 30 años.

Pese a los buenos comentarios que recibió y lo conforme que dijo estar con su nuevo corte, la animadora parece no acostumbrarse al nuevo largo de su pelo.

Nunca pensó que esta decisión la llevaría a mantenerse lejos de aparecer en televisión.“Me da terror, me han invitado a un par de cosas y me corro. Es que ahora tengo más corto atrás y no sé cómo peinármelo”, confesó.

La actual animadora de “Agenda de género”, de ADN Radio dijo que esperará hasta estar conforme para volver a las pantallas.

“Tengo que esperar que me creca un poco para aparecer en la tele. De aquí al verano estamos”. Agregó.