La polémica escena de “Perdona nuestros pecados” y que todos critican

Este jueves se vivió un impactante capítulo de la exitosa teleserie de Mega “Perdona nuestros pecados” y que causó diversas reacciones a través en redes sociales.

Y es que el capítulo de este jueves se transformó en uno de los temas más comentados a través de las redes sociales, luego de que Isabel enfrentará a Armando Quiroga en busca de la verdad sobre la violación que vivió.

“Usted es la persona más importante para mí por qué no me dijo que esa noche… usted estaba en esta casa, la noche en que a mí me violaron usted estaba en esta casa, yo recuerdo su voz. ¿Por qué me hizo esto papá?”, fueron algunas de las palabras que Isabel.

Sin embargo, uno de los momentos que más impacto a los seguidores de “Perdona los pecados” fue el beso que Armando le dio a Isabel, quien es su hija. Por otro lado, una de las principales teorías que se creó fue que Isabel no era la verdadera hija de Quiroga, sino que de Ernesto Möller.

